В старинном здании мельницы Гердауэна в Железнодорожном откроется ресторан и гостиница

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В Железнодорожном, бывшем Гердауэне, планируют восстановить старинное здание мельницы, которое было построено в 1908-1909 годах, но последние годы разрушается. О планах на ремонтные работы рассказал во время прямого эфира в ЦУР региона глава администрации Правдинского муниципального округа Владимир Устинов.

- По линии культурного наследия были выделены средства на реконструкцию этого здания. Проект сейчас проходит экспертизу. В заброшенном когда-то старом здании мельницы у нас должен быть ресторан, пивоварня, гостиничные номера. Инвестор, который занимается объектом, - наш, можно сказать - уже местный житель. Он у нас содержит ресторанчик... Инициатива у него не пропадет, и это здание будет пользоваться большой популярностью, - сказал глава администрации.

Здание начала XX века выполнено из полнотелого керамического красного кирпича. В центральной части фасада были выполнены две надписи на немецком языке «Замковая мельница» и «1909».

В послевоенные годы мельница использовалась по прямому назначению, с 1974 года здание заброшено, после чего ветшает и разрушается.