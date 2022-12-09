В Калининграде депутат предложил позвать священника, чтобы снять сглаз с чиновников

Подрядчик должен был закончить работы еще осенью. Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

Идея привлечь священнослужителя для снятия сглаза с комитета городского хозяйства, которому не везет с подрядчиками, была озвучена на заседании комиссии по ЖКХ в мэрии. С необычным предложением выступил депутат Сергей Коняев, когда услышал историю о том, как чиновники боролись с нерадивым подрядчиком, который сорвал все сроки реконструкции улицы Соммера в Калининграде.

- Что-то вам как-то не везет прямо совсем! Кто-то сглазил ваш комитет. Может, батюшку позовем? Освятить надо. Потому что, на самом деле, что ни подрядчик, то какой-то мерзавец. Насчет батюшки подумайте, - сказал Сергей Коняев.

Напомним, подрядчик на Соммера с работой вовремя не справился, обманывал представителей мэрии, и в итоге с ним разорвали контракт. Улица до сих пор стоит недоделанная, хотя работы должны были завершить осенью.

Депутаты расстроились и из-за того, что неудовлетворительными результатами реконструкции ул. Соммера Калининград «прославился на всю страну», потому что работы выполняли по федеральной программе.