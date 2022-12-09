Поляк пытался провезти в область свыше 4 тысяч пуль к оружию

. Фото: Пограничное управление по Калининградской области

На российско-польской границе предотвращено незаконное перемещение партии пуль к нарезному оружию. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления.

Инцидент произошел ночью в автомобильном пункте пропуска Мамоново (Гжехотки). В «Мерседесе», которым управлял гражданин Польши, пограничники совместно с сотрудниками таможни в ходе досмотра обнаружили сокрытый от контроля груз.

Мужчина планировал ввезти на территорию Калининградской области 34 коробки с пулями общим количеством 4200 штук.

По факту незаконных действий иностранца проводится проверка.