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НовостиОбщество9 декабря 2022 14:58

Поляк пытался провезти в область свыше 4 тысяч пуль к оружию

По факту незаконных действий иностранца проводится проверка
Виктор Сергеев
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Фото: Пограничное управление по Калининградской области

На российско-польской границе предотвращено незаконное перемещение партии пуль к нарезному оружию. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления.

Инцидент произошел ночью в автомобильном пункте пропуска Мамоново (Гжехотки). В «Мерседесе», которым управлял гражданин Польши, пограничники совместно с сотрудниками таможни в ходе досмотра обнаружили сокрытый от контроля груз.

Мужчина планировал ввезти на территорию Калининградской области 34 коробки с пулями общим количеством 4200 штук.

По факту незаконных действий иностранца проводится проверка.