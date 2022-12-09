В Калининграде на улице Соммера построят временную дорогу на месте той, что разворотили рабочие

В Калининграде продолжается эпопея с реконструкцией улицы Соммера. Там, напомним, работы должны были завершить осенью, но рабочие сорвали все сроки, с фирмой разорвали контракт. Подрядчик был внесен в реестр недобросовестных.

Сейчас администрация вынуждена экстренно доделывать работы – начали строить дорогу за памятником-танком. Об этом на заседании комиссии по ЖКХ сказал председатель комитета городского хозяйства администрации города Александр Запивалов.

- Для сохранения корневой системы деревьев выполнены работы по засыпке грунтом корней. Там низовая посадка, и мы боялись, что в первые морозы эти деревья погибнут, - сказал Александр Запивалов.

Он отметил, что с 6 декабря начаты работы по обустройству временного проезда с щебеночным покрытием вдоль дома № 24-30 по ул. Генерала Соммера.

- Демонтаж покрытия был осуществлен подрядчиком, и мы получили колоссальное количество обращений. Проводим сегодня работы, чтобы можно было хотя бы людям проходить и проезжать нормально машинам, - сказал чиновник.

Пока идут разбирательства с нерадивым подрядчиком (он даже не представил подтверждающие документы, нет накладных, нет актов на демонтажные и монтажные работы), власти готовятся к новым торгам. Конкурс планируют провести в конце года. Реконструкцию улицы Соммера на этот раз должны закончить осенью 2023 года.