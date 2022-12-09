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НовостиДом. Семья9 декабря 2022 15:50

В зоопарк Калининграда повадилась лазать лиса, ее засняли на видео

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградский зоопарк по ночам лазает лиса. Вероятно, плутовка приходит со стороны ручья. Животное у центрального входа засняли камеры наблюдения, запись выложила директор зоопарка Светлана Соколова.

На видео видно, что лиса кого-то (или что-то) несет в зубах.

- Сразу всех успокою - все животные из коллекции зоопарка целы (хорошо, что сейчас холодно и большая часть птиц уже переехала в павильоны на зимовку), - сообщила директор зоопарка.

«Возьмите ее к себе», - предложили комментаторы в соцсетях. Но в зоопарке сообщили, что это исключено, поскольку лиса – переносчик опасных заболеваний, особенно бешенства.

«Ломаем теперь голову, как отучить плутовку от визитов в зоопарк, ведь весна не за горами», - заключили в зоопарке.