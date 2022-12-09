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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 16:02

Жительницу Гусева будут судить за ДТП с погибшим

Авария произошла на федеральной трассе Калининград - Нестеров
Виктор Сергеев

В Гусеве назначено к рассмотрению уголовное дело по факту смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По версии следствия, водитель «Хендая» на федеральной трассе при обгоне выехала на встречную полосу и врезалась в «Фольксваген», водитель которого от полученных травм погиб.

На женщину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Судебное заседание назначено на 13 декабря.