Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

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Фото: "КП" Архив
За сутки в Калининградской области было выявлено 88 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 50 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 4,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 2,
Пионерский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 6,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 5,
Светлогорский городской округ – 3,
Мамоновский городской округ – 3,
Черняховский городской округ – 3,
Неманский городской округ – 1.