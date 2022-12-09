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НовостиОбщество9 декабря 2022 16:09

В Янтарном пьяная женщина порезала разбитым бокалом посетителей кафе

Сейчас решается вопрос о назначении дела к слушанию
Виктор Сергеев

В суд Светлогорска поступило уголовное дело в отношении жительницы Янтарного, которая порезала лица посетителей кафе. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По версии следствия, пьяная 29-летняя женщина в ходе конфликта нанесла своей знакомой один удар осколком разбитого бокала в лицо. Затем тем же предметом она нанесла супругу потерпевшей два удара в лицо

«В результате преступных действий на лицах потерпевших имеются рубцы на местах заживших резаных ран, которые признаны неизгладимыми, обезображивающими их лица, поскольку с течением времени не исчезнут», - говорится в сообщении суда.

Сейчас решается вопрос о назначении дела к слушанию.