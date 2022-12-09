HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Калининграде в декабре 2022 года

. Фото: Александр Подгорчук

Аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в Калининградской области в декабре 2022 года.

На данный момент медианная предлагаемая зарплата в Калининградской области составляет порядка 45 000 рублей. Зарплатные предложения местных работодателей ниже на 18 процентов, чем предлагаемый доход компаний из других городов.

При этом жителям Калининградской области с начала 2022 года были доступны более 400 вакансий с доходом более 200 000 рублей. Из них порядка 16 процентов вакансий приходится на декабрь. В целом за год доля предложений о работе с высокой зарплатой в области выросла на 85 процентов.

Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в декабре:

1. Руководитель отдела продаж, до 250 000 руб. на руки.

2. Менеджер по проектам, до 250 000 руб. на руки.

3. Руководитель направления разработки, до 520 000 руб. до вычета налогов.

4. Монтажник технологического оборудования и трубопроводов, до 366 000 руб. на руки.

5. Маляр по металлу, до 381 000 руб. на руки.

6.Технический директор (автобизнес), до 300 000 руб. до вычета налогов.

7.Руководитель отдела продаж, до 400 000 руб. до вычета налогов.

8. Менеджер по продажам B2B, до 400 000 руб. на руки.

9. Senior веб-разработчик (решения для видео и стриминга), от 200 000 руб. на руки.

10. Менеджер проекта, до 300 000 рублей на руки.