Жительницу Багратионовска отправили в колонию за неуплату алиментов

Жительницу Багратионовска приговорили к реальному лишению свободы за уклонение от административного надзора и неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В сентябре 2020 года женщина вышла из колонии, в отношении нее был установлен административный надзор на срок 8 лет. Она должна была являться один раз в месяц в ОВД для регистрации. Однако после освобождения горожанка переехала в Калининград и перестала являться в полицию. Кроме этого, женщина уклонялась от уплаты алиментов, накопив долг в размере 111 тысяч рублей.

Суд приговорил ее к 1 году 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.