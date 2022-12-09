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НовостиОбщество9 декабря 2022 16:16

В Пионерском отец и муж погибшей в ДТП женщины отсудили 1,1 млн компенсации

Горожанку сбили насмерть в мае 2021 года
Виктор Сергеев

В Пионерском родственники погибшей в ДТП женщины отсудили компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Светлогорского городского суда.

В мае 2021 года в Пионерском водитель «Лады» сбил женщину, которая позже умерла в больнице. За рулем легковушки находился сотрудник частного охранного предприятия, который был при исполнении своих должностных обязанностей.

Суд взыскал с компании 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда двум детям погибшей, еще 350 тысяч рублей присудили ее отцу.