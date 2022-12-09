Калининградец лишился «Рено» за неоплату электроэнергии

. Фото: Виктор Сергеев

Житель Калининградской области, который несколько лет не оплачивал электроэнергию, лишился автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Янтарь».

Мужчина не только игнорировал требования об оплате, но и самовольно подключался к сетям. В результате такое поведение привело к взысканию долга в судебном порядке.

Судебные приставы установили, что в собственности должника имеется автомобиль марки «Рено» и наложили на машину арест. После оценки транспортное средство направят на реализацию, а вырученные средства пойдут на погашение задолженности, в том числе за потреблённое электричество.