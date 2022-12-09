В Полесске фермер смошенничал при покупке земли и оказался в колонии

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В Полесске глава фермерского хозяйства приговорен к лишению свободы за мошенничество при покупке земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Фермер арендовал участок площадью 1 млн квадратных метров с кадастровой стоимостью 7 млн рублей. Мужчина подготовил декларацию, в которой указал, что на участке есть хозяйственная постройка, и подал заявление о переоформлении участка в собственность. И таким образом смог приобрести землю всего за 210 тысяч рублей.

Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.