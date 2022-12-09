В Калининградской области появились 80 аттестованных гидов-экскурсоводов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области 80 человек получили дипломы гидов-экскурсоводов. Церемония вручения дипломов состоялась в пятницу, 9 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сама программа профессиональной переподготовки объемом 320 часов длилась три месяца и включала в себя освоения дисциплин, прохождение практики с выездными экскурсиями, подготовку и написание выпускных работ.

По данным региональных властей, сегодня в Калининградской области работают более 250 экскурсоводов и гидов-переводчиков, из которых 93 аккредитованы министерством по культуре и туризму региона. 23 человека уже аттестованы по новым единым для всех регионов правилам.