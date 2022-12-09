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НовостиОбщество9 декабря 2022 17:05

За 10 месяцев области умерло в 1,5 раза больше людей, чем родилось

Потери численности населения полностью компенсировал миграционный прирост
Виктор Сергеев

В Калининградской области в январе-октябре число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза. Потери численности населения полностью компенсировал миграционный прирост. Об этом говорится в отчете Калининградстата.

За 10 месяцев в регионе родились 6439 человек, умерли – 9947 человек.

При этом, естественная убыль населения в январе-сентябре 2022 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 808 человек.

По состоянию на 1 октября 2022 года предварительная численность постоянного населения составила 1 030 465 человек и увеличилась с начала года на 2787 человек.