Поставки кофе в Калининград выросли почти на 70 процентов

По итогам 11 месяцев 2022 года наблюдается тенденция увеличения ввоза в Калининградскую область нескольких видов продукции, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Так, поставки кофе в область выросли на 69 процентов, продовольственного рапса – на 36 процентов. На 17 процентов возросли поставки продовольственного мака и на 3 процента – муки.

Всего с января по ноябрь в область поступило более 2 млн тонн импортной растительной продукции. Подкарантинная продукция поступала из Аргентины, Армении, Бразилии, Вьетнама, Марокко, Словакии, Египта, Турции, Литвы, Сербии, Македонии, Республики Беларусь, Казахстана, Вьетнама, Германии, Нидерландов и других стран.