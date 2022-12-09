Скончался почетный гражданин Калининграда Михаил Нетреба

Михаил Нетреба. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на 97-м году жизни скончался почетный гражданин города Михаил Нетреба. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Ветеран восстановления Калининграда и просто активный, умный и талантливый человек - Михаил Павлович Нетреба. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», - говорится в сообщении.

Михаил Павлович был участником Великой Отечественной войны, служил в Вооруженных Силах.

Елена Дятлова отметила, что Михаил Нетреба вел общественную деятельность в ветеранских организациях города, уделял много внимания защите прав и законных интересов ветеранов, а также патриотическому воспитанию молодежи.