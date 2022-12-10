В Калининграде задержали двух сбытчиков героина с «солью»

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полицейские задержали двоих подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

40-летние злоумышленники были задержаны у дома по ул. Летней при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром». У мужчин во время проведения личного досмотра обнаружено и изъято 0,063 грамма героина, а также 1,3 грамма «соли». При себе у одного из сбытчиков был травматический пистолет с патронами.

По данным полиции, в криминальном дуэте у каждого была своя роль. Один приобретал наркотики крупными партиями в теневом сегменте интернета, забирал их через тайники-закладки, фасовал на мелкие дозы и находил покупателей. Второй - передавал товар клиентам из рук в руки, передвигаясь по городу на велосипеде.

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.