В Калининградской области прошли учения ракетчиков Балтфлота

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» провели тренировку по нанесению условных ракетных ударов. К участию в учении было привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 20-ти единиц военной и специальной техники.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в ходе тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника.

Кроме того, боевые расчеты ракетного соединения армейского корпуса отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

ОТРК «Искандер-М» способен с высокой точностью поражать цели на дальностях до 500 км. Комплекс предназначен для уничтожения наиболее важных объектов противника.