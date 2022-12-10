Очевидцы сообщили о пожаре в доме Армина Мюллер-Шталя в Советске

. Фото: "Инцидент-Советск".

Утром в субботу, 10 декабря, в Советске произошел пожар в доме Армина Мюллер-Шталя на улице Ломоносова. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Советск».

«На ул.Ломоносова горит бывшее общежитие колледжа культуры. На месте работают огнеборцы ПСЧ-12 и ПСЧ-16 на данный момент пожар локализован», - написал очевидец.

Напомним, летом 2022 года область выделила 10 млн рублей на приобретение дома в котором в 30-е годы прошлого века родился голливудский актёр Армин Мюллер-Шталь. Сообщалось, что дом-памятник будет приспособлен под объект социального назначения.