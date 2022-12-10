В Калининграде из-за тумана задерживает прилет и вылет нескольких рейсов

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В Калининграде в субботу, 10 декабря, задерживается вылет и прилет нескольких рейсов. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта «Храброво».

Так, задерживается вылет из Калининграда рейса в Москву (Домодедово). Кроме этого, задерживается прилет в Калининград нескольких бортов из Москвы и Санкт-Петербурга

«Просим пассажиров и встречающих уточнять время вылета/прилета в справочной аэропорта по номеру телефона +7 (4012) 550-550. Актуальная информация о планируемом времени прибытия и отправления рейсов представлена на онлайн табло на сайте аэропорта», - говорится в сообщении аэропорта.