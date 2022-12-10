В Калининграде более 11 тысяч школьников входят в добровольческие сообщества

В Калининграде создано 45 добровольческих сообществ на базе общеобразовательных школ города, объединяющих более 11 000 подростков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Добровольческое движение высших и средних учебных заведений включает в себя более 3700 человек. Кроме того, на территории города организуют деятельность 48 автономных некоммерческих добровольческих организаций и объединений.

Волонтеры Калининграда активно привлекаются к участию в федеральных проектах, при их участиях реализуются мероприятия городского, регионального и федерального масштабов, проводимых на территории города и области.

Сейчас в городе продолжает работу городской штаб взаимопомощи, созданный в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), теперь он оказывает помощь семьям мобилизованных и военных. В состав Штаба вошли представители структурных подразделений администрации города, а также молодежь Калининграда.