На окраине Калининграда рейсовый автобус врезался в «Мерседес», есть пострадавший

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

На окраине Калининграда произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Водитель «Ниссана» при проезде перекрестка ул. Старокаменная-Калининградская» не уступил дорогу и создал помеху автобусу. При возникновении опасности водитель автобуса выехал на встречку и врезался в «Мерседес». После этого легковушку отбросило на «Тойоту».

В результате аварии телесные повреждения получил 53-летний водитель «Мерседеса».