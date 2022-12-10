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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 10:32

На окраине Калининграда рейсовый автобус врезался в «Мерседес», есть пострадавший

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

На окраине Калининграда произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Водитель «Ниссана» при проезде перекрестка ул. Старокаменная-Калининградская» не уступил дорогу и создал помеху автобусу. При возникновении опасности водитель автобуса выехал на встречку и врезался в «Мерседес». После этого легковушку отбросило на «Тойоту».

В результате аварии телесные повреждения получил 53-летний водитель «Мерседеса».