На берегу Виштынецкого озера обнаружили незаконную постройку

Администрация Нестеровского района через суд требует снести самовольно возведенную постройку на берегу озера Виштынецкое. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В 1999 году местный житель получил в аренду участок для установки временного строения. Однако со временем на этом месте появилось вполне себе капитальное кирпичное строение. При этом, никто разрешений на строительство не выдавал.

В ходе обследования было установлено, что постройка является объектом капитального строения, так как имеет прочную связь с землей и его невозможно переместить без нанесения несоразмерного ущерба.

Предварительное судебное заседание назначено на 22 декабря.