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НовостиОбщество10 декабря 2022 10:52

На берегу Виштынецкого озера обнаружили незаконную постройку

Предварительное судебное заседание назначено на 22 декабря.
Виктор Сергеев

Администрация Нестеровского района через суд требует снести самовольно возведенную постройку на берегу озера Виштынецкое. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В 1999 году местный житель получил в аренду участок для установки временного строения. Однако со временем на этом месте появилось вполне себе капитальное кирпичное строение. При этом, никто разрешений на строительство не выдавал.

В ходе обследования было установлено, что постройка является объектом капитального строения, так как имеет прочную связь с землей и его невозможно переместить без нанесения несоразмерного ущерба.

Предварительное судебное заседание назначено на 22 декабря.