В Калининграде арестовали гастарбайтеров, подозреваемых в тройном убийстве

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Ленинградский районный суд отправил под стражу подозреваемых в тройном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Напомним, 8 декабря в доме в поселке Невское были обнаружены тела троих человек: 56-летнего хозяина дома, его 81-летней матери и 55-летнего местного жителя. Всех их зарезали.

Спустя несколько часов оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых - двоих 32-летних гастарбайтеров.

Один из фигурантов сообщил следствию, что после убийства они обыскали жилище и похитили оттуда не менее 65 тысяч рублей. С хозяином дома злоумышленники были знакомы – он оказывал приезжим помощь в регистрации на территории региона.