Областная ГИБДД предупреждает о тумане и гололеде в ночь на воскресенье

. Фото: Госавтоинспекция Калининградской области.

В Калининградской области в ночь на воскресенье, 11 декабря, местами ожидается туман, на дорогах возможно образование гололедицы, снежного наката. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД со ссылкой на данные Гидрометцентра.

«Во избежание дорожно-транспортных происшествий выбирайте скорость обеспечивающую водителю возможность полного контроля за движением автомобиля. Учитывайте интенсивность движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями», - говорится в сообщении ГИБДД

Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге, быть максимально бдительными в условиях непогоды.