В калининградском кардиоцентре 92-летней пациентке заменили клапан сердца

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В Калининграде кардиохирурги федерального Центра высоких медицинских технологий провели успешную операцию по замене клапана 92-х летней пациентке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ

Открытое вмешательство с применением искусственного кровообращения, в силу возраста и сопутствующих заболеваний, несло высокие риски, поэтому было принято решение о проведении операции по замене клапана через сосуды;

«Пациенту через небольшой разрез на бедренной артерии вводится специальный катетер, оснащенный баллоном и сложенным клапаном. Под контролем аппаратуры катетер подводится к сердцу и уже непосредственно в определенном месте при надувании баллона клапан раскрывается. Так сердце получает новый клапан», — рассказал заместитель главного врача по хирургии кардиоцентра Виктор Цой.

Через 2 недели после успешной операции 92–летнюю женщину выписали.