Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 76 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 34 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 3,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 2,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 4,

Гусевский городской округ – 6,

Светловский городской округ – 4,

Зеленоградский городской округ – 2,

Светлогорский городской округ – 1,

Славский городской округ – 2,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 5,

Неманский городской округ – 2.