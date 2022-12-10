В Калининграде стали отключать от газа абонентов без договоров на техобслуживание ВКГО

В Калининграде сотрудники филиала «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» стали отключать от газа абонентов, которые не заключили договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). Об этом сообщает пресс-служба компании. Также на этой неделе два абонента были отключены от газоснабжения за неоплату потребленного газа.

«Потребители были заранее уведомлены о предстоящем отключении и могли его избежать, заключив договор на техническое обслуживание», - отметили в компании.

В Калининградской области насчитывается 11 898 собственников, не имеющих договоров на техническое обслуживание газового оборудования, у большинства из них есть задолженность по оплате газа за более чем 3 месяца. Всем абонентам были направлены уведомления о приостановке подачи газа. В ближайшее время планируется отключение частных домов и квартир в Гурьевске, поселке Матросово и в Калининграде.