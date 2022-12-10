Власти Калининграда покупают 60 тысяч метел за 3,2 млн рублей

. Фото: мэрия Калининграда

Городские власти объявили аукцион на поставку метел для уборки. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В 2023 года для МБУ «Чистота» планируется приобрести 60 тысяч метел.

По данным городских властей, каждый дворник в течение недели «расходует» примерно 3-4 метлы.

«Закупку проводим зимой, так как прутья для орудий труда уборщиков территорий нужно заготавливать именно в это время года. Каждый должен быть на срезе 2-4 мм в диаметре и очищен от боковых побегов», - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.