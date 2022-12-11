Новый ракетный корабль «Град» прошел государственные испытания в Балтийском море

В Балтийском море государственные испытания прошел новейший малый ракетный корабль «Град». Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Сообщается, что корабль успешно выполнил зенитно-ракетные стрельбы по воздушной цели из корабельного комплекса управляемого вооружения «Гибка».

«Град» был построен для Балтийского флота, носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».

«В качестве воздушных мишеней использовалась светящаяся авиационная бомба САБ-250, поставленная фронтовым бомбардировщиком Су-24 морской авиации флота», - отметили в пресс-службе флота.

В рамках испытаний проверку прошли все агрегаты, системы и узлы, вооружение корабля, навигационные и радиотехнические средства.

После завершения испытаний в морских полигонах Балтийского флота и ревизии корабля, на нем будет поднят Военно-Морской флаг и корабль войдет в состав Балтийского флота.