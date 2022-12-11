В школах Калининграда появятся уроки по космонавтике

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Профильные классы с занятиями по космонавтике появятся в семи школах Калининграда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ОКБ «Факел» Геннадия Абраменкова.

Ребят научат принимать снимки со спутников и обрабатывать информацию с них.

В отдельных классах будет дополнен учебный план. Сообщается, что в каждой школе поставят один или несколько комплексов по приему данных дистанционного зондирования Земли из космоса.

Занятия с учениками с 6-го по 11-й класс начинаем занятия начнутся с 1 сентября.