Железнодорожную водонапорную башню Гердауэна выставят на торги

Власти Правдинского муниципального округа планируют привести в порядок старинную железнодорожную водонапорную башню Гердауэна. Историческое здание продадут на аукционе. Об этом во время прямого эфира в ЦУР региона сказал глава администрации Правдинского муниципального округа Владимир Устинов.

Он отметил, что башня не является объектом культурного наследия, хотя построена во времена Восточной Пруссии, до 1945 года.

По словам главы администрации, несколько лет назад он обращался к инвестору, который занимается бизнесом на территории Железнодорожного и просил его привести в порядок исторический объект. Тот заявил о готовности работать, но при условии, что сможет владеть башней или арендовать ее.

- Объект был приватизирован и выставлен на торги с начальной ценой 150 тысяч рублей. Торги состоялись. Думали, что будет у нас один единственный участник, на самом деле пришло их порядка семи. Башня была продана за 1 млн 100 тысяч рублей. И тот, кто эту сумму обозначил, он за эту сумму ее не выкупил, - сказал глава администрации.

Владимир Устинов сообщил, что башню выставят на торги повторно с начальной ценой в 150 тысяч рублей.

- Ко мне уже обращались и другие любители таких объектов с целью восстановить, причем достаточно с большим желанием. Поэтому будем выставлять ее на торги. И я надеюсь, что в первом квартале следующего года мы ее выставим, - сказал глава.

Он призвал всех участвовать в торгах и презентовать проекты восстановления и приспособления башни.

- Мы готовы поддержать, потому как при выходе из вокзала башня сразу бросается в глаза. И если бы там у нас было какое-то арт-пространство, кафе либо кто-то подсказывал направление и раздавал бы брошюрки для туристов по нашим маршрутам по Железнодорожному, было бы очень отрадно, - сказал глава администрации.