Инвестор есть: Довоенный шлюз в Правдинском районе хотят превратить в туристический объект

Шлюз №5. Фото: Википедия

В поселке Озерки Правдинского района (при немцах местечко называлось Георгенфельде) хотят привести в порядок и облагородить для туристов шлюз №5 Мазурского канала. Об этом во время прямого эфира в ЦУР региона сказал глава администрации Правдинского муниципального округа Владимир Устинов.

- Есть интерес и мне было дано поручение привести в порядок шлюз №5 в поселке Озерки, превратив его в место притяжения. У тех, кто занимается джампингом, экстремальными видами спорта, этот шлюз пользуется большой популярностью, - сказал глава администрации.

Владимир Устинов отметил, что после совещания с вице-премьером областного правительства Дмитрием Кусковым, этот объект был как бесхозный принят в муниципальную собственность. И на него есть интересанты.

- Есть потенциальные инвесторы, те, которые готовы им заниматься, которые готовы вложить средства, навести там порядок, сделать шлюз безопасным, придумать там какую-то гастрономию. Чтобы туристы и люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, могли бы не просто там присутствовать, но и вкусно покушать, - сказал чиновник.

Шлюз на Мазурском канале был построен в конце 1930-х годов.