МЧС предупреждает калининградцев о метели и гололедице в ночь на 12 декабря

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По Калининградской области в ночь на 12 декабря ожидается усиление северо-восточного, северного ветра до 12-17 м/с. Об ухудшении погоды предупреждает главное управление МЧС России по Калининградской.

«Утром и в первой половине дня 12 декабря сильный снег, метель, при видимости 500-1000 м., на дорогах гололедица, снежный накат», - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует по возможности не планировать автомобильные поездки в указанный период времени, а на дорогах быть крайне внимательными и выбирать скоростной режим с учетом дорожной обстановки.