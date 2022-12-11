Плыть по очереди и греться: В Калининграде впервые проведут суточный заплыв в ледяной воде

. Фото: "Янтарные моржи"

В Калининграде планируется необычное спортивное мероприятие, организованное клубом «Янтарные моржи». С 17 на 18 декабря представители этого калининградского клуба закаливания и зимнего плавания проплывут суточную эстафету. Заплывы состоятся в озере Шенфлиз, на базе моржей. Температура воды ожидается в районе +1 °С.

Об этом «Комсомолке» сообщил пресс-секретарь регионального министерства спорта Дмитрий Иванов.

В заплывах будут участвовать не менее 60 пловцов. В числе участников чуть меньше половины - женщины.

«Планируется, что по ряду показателей это будет рекорд Европы. Каждый из заявившихся войдет в воду и проплывет от 25 до 200 метров (от одного до восьми бассейнов) не менее 10 раз за 24 часа», - сообщил он.

Начало заплывов намечено на 10:00 субботы, завершится эстафета в 10:00 воскресенья.

Оргкомитет обеспечит участникам горячее питание, баню, место для восстановления (два спортзала и чайная комната).

Как отметили в минспорта, подобного в Калининградской области не было никогда, в других регионах России суточные заплывы проводили.