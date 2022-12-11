В Калининградской области прошли учения гранатометчиков

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Гранатометчики морской пехоты Балтийского флота на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области провели учения, в рамках которых уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника на побережье моря. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Уничтожение условного незаконного вооруженного формирования, готовящего плацдарм для высадки морского десанта, прошло при поддержке десантно-штурмовых подразделений морской пехоты.

«Стрельба производилась из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17, стоящих на вооружении подразделений морских пехотинцев», - отметили в сообщении.

Всего в рамках боевых стрельб было поражено около 200 мишеней, имитирующих групповые и одиночные цели.