В небе над Калининградом заметили два метеора потока Геминиды

. Фото: Астрономическое сообщество БФУ имени Канта

Несколько метеоров потока Геминиды засняли участники Астрономического сообщества БФУ им. И. Канта. Снимали на специализированную высокоскоростную монохромную камеру через широкоугольный объектив.

Как сообщается в Телеграм-канале Astromodel, зимний метеорный поток можно наблюдать до 17 декабря, а своего максимума в этом году он достигнет в ночь на 14 декабря. Тогда в ясную погоду можно будет увидеть более ста метеоров за час.

«Название Геминиды получили от созвездия Близнецов (лат. Gemini), вблизи альфы которого, Кастора, находится радиант этого метеорного потока, то есть та точка небесной сферы, которая кажется наблюдателю на Земле источником метеоров», - пояснили ученые.

Исследования показали, что источником частиц метеорного потока является небольшой астероид Фаэтон. Когда-то он был настоящей кометой, однако регулярные сближения с Солнцем полностью испарили ледяную оболочку ядра, лишив его характерного «хвоста». В итоге, от кометы осталось только постепенно разрушающееся каменное ядро, частицы которого и формируют современный метеорный поток.

Как сообщается в канале Astromodel, в сравнении с другими метеорными потоками Геминиды медленные – скорость около 35 км/с.

«Конечно, этой огромной скорости вполне достаточно, чтобы небольшие метеорные частицы без остатка сгорали от трения об атмосферу, но другие метеорные потоки характеризуются еще большими скоростями, обычно от 50 до 70 км/с», - говорится в сообщении.