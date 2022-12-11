Ушла из дома и пропала: В Калининграде ищут 16-летнюю девушку

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде объявили в розыск 16-летнюю Анастасию Пырочкину. Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад», школьница еще в пятницу, 9 декабря, ушла из дома на улице Олега Кошевого в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Рост девушки 154 см, худощавое телосложение, волосы черного цвета.

Была одета в черную укороченную куртку, синие джинсы, белую кофту с капюшоном, черные кроссовки и разноцветный шарф.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038, 8(4012) 520-444 или 02.