В Большом Исаково грузовик врезался в столб и повалил его на рекламную конструкцию

. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

ДТП случилось в Большом Исаково в воскресенье, 11 декабря. По сообщению очевидцев, грузовик пролетел Т-образный перекресток, затем выехал на тротуар. По счастливой случайности пешеходов на нем в этот момент не было.

Как сообщается в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте», грузовик сшиб фонарный столб.

От удара тот завалился на рекламную конструкцию, распорол ее и рухнул за забор.

О пострадавших информации нет.