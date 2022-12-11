В Большом Исаково грузовик врезался в столб и повалил его на рекламную конструкцию

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Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
ДТП случилось в Большом Исаково в воскресенье, 11 декабря. По сообщению очевидцев, грузовик пролетел Т-образный перекресток, затем выехал на тротуар. По счастливой случайности пешеходов на нем в этот момент не было.
Как сообщается в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте», грузовик сшиб фонарный столб.
От удара тот завалился на рекламную конструкцию, распорол ее и рухнул за забор.
О пострадавших информации нет.