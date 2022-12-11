Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Липецк»

. Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

Калининградский «Локомотив» обыграл «Липецк». Матч завершился со счетом 3:0. Встреча 11-го тура чемпионата России проходила 10 декабря в Липецке в СК «Атлант».

При не самой лучшей игре «Локо» взяли первый сет, во многом – за счет ошибок соперниц.

Показательной стала вторая партия. Как сообщает пресс-служба «Локо», при счете 13:20 «Локомотив» вышел из обморочного состояния и на подачах Юлии Максимовой набрал 12 очков подряд, порадовав зрителей. Третий сет стал практически повторением второго.

Как отметил главный тренер «Локо» Константин Сиденко, девчонки «выиграли с перепадами».

- Проигрывали, догоняли... Результат 3:0 есть – самое главное, - сказал он.

Калининградские девушки по очкам догнали в таблице лидирующее московское «Динамо».