В Калининградской области вырос спрос на машиностроителей. Об этом сообщается в исследовании компании HH.ru.

С начала года российские предприятия, специализирующиеся на тяжелом машиностроении, открыли более 129 000 вакансий – это на 33 процента больше, чем год назад. На регионы СЗФО приходится порядка 17 процентов, или более 22 000 вакансий.

Из них на калининградский сегмент машиностроительной отрасли приходится менее 1 процента (от всего объема вакансий в сфере по стране), или около 500 предложений о работе. В целом спрос на машиностроителей в Калининградской области за год увеличился на 24 процента.

Диапазон средней предлагаемой зарплаты в вакансиях от компаний машиностроительной отрасли в Калининградской области от 50 000 до 115 000 рублей, по России в целом – 76 200 рублей.