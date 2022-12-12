Власти сообщили, когда продолжительность жизни в регионе превысит 80 лет

Ожидаемая средняя продолжительность жизни населения Калининградской области к 2030 году составит до 80 лет и выше. Уже в 2019 году этот показатель достиг почти 74 лет, отметила заместитель министра здравоохранения Наталия Берездовец в ходе VI Общегородского форума.

«Пандемия коронавируса приостановила этот рост по объективным причинам, но сейчас у нас вновь возобновилась тенденция к росту ожидаемой средней продолжительности жизни, и наши цифры сейчас выше, чем в среднем по стране», - отметила замминистра.

Наталия Берездовец также напомнила, что 85 процентов в соотношении различных факторов обеспечения здоровья современного человека составляют генетика, состояние окружающей среды и условия и образ жизни человека и только 15 процентов – медицинское обеспечение. То же самое относится и к жителям региона.

«Невнимательное отношение к своему здоровью, малоподвижный образ жизни, непосещение профилактических мероприятий, отсутствие приверженности к лекарственной терапии и продолжению лечения после сосудистых катастроф – все это ведет к существенному ухудшению здоровья», - констатировала замминистра.