Калининградский бизнесмен оплатил 10-миллионый долг после ареста «Лексуса» и земли

. Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы заставили бизнесмена заплатить крупный долг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Директор ООО ранее был признан виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Суд приговорил его к 5 годам условно со штрафом 500 тысяч рублей. Также бизнесмен должен был возместить материальный ущерб и перечислить в доход федерального бюджета 10 млн рублей.

Должник не исполнил решение суда в установленные сроки, поэтому судебные приставы арестовали его имущество — легковой автомобиль Lexus и земельный участок в Зеленоградске. В собственности должника находились и другие объекты недвижимости, в отношении которых был вынесен запрет регистрационных действий.

Чтобы его имущество не было продано, должник оперативно погасил задолженность в полном объеме, перечислив 10,5 млн рублей на депозитный счет отделения.