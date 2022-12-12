В Калининграде из-за снегопада задерживается прилет рейсов из Москвы и Петербурга

В расписании аэропорта «Храброво» в понедельник, 12 декабря, произошли изменения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Аэропорт сегодня работает в сложных метеоусловиях, идет сильный снег. Из-за этого ограничен прием и отправка воздушных судов. Взлетно-посадочная полоса очищается от снега для обеспечения необходимого коэффициента сцепления и осуществления безопасной посадки воздушных судов. Процесс подготовки ВПП требует определенного времени. Прибывающие/вылетающие воздушные суда могут находиться некоторое время в зоне ожидания», - говорится в сообщении аэропорта.

По данным онлайн-табло, задерживается прилет рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Пассажиров и встречающих просят уточнять время вылета/прилета в справочной аэропорта по номеру телефона +7 (4012) 550-550.