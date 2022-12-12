Алиханов поздравил калининградцев с Днем Конституции

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В понедельник, 12 декабря, в России отмечают День Конституции. Отмечая эту дату, мы подчёркиваем значимость своих конституционных прав и обязанностей, ценность свободы под надёжной защитой закона нашей великой страны, заявил губернатор Антон Алиханов

«Конституция Российской Федерации дает нам основу, тот фундамент, на котором сегодня в Калининградской области мы создаём благоприятные условия для улучшения жизни людей. При поддержке федерального центра в рамках национальных проектов многое делается в здравоохранении, экологии, предпринимательстве, культуре и многих других сферах. И в этих изменениях главную роль играют сами жители – все те, кто любит Россию и уважает ее основной закон, кто вкладывает свой труд в развитие региона и страны. Только вместе, продолжая идти по этому пути, мы построим процветающее и сильное Отечество. От души желаю здоровья, счастья и добра», - отмечается в поздравлении главы региона.