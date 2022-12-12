Мобилизованные калининградцы учатся управлять боевыми машинами

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области в подразделениях армейского корпуса проходят занятия по вождению боевых машин, где мобилизованные отрабатывают движение по сложному рельефу местности как одиночно, так и в составе подразделения в зимних условиях. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

«Механики-водители и водители преодолевают труднопроходимые заснеженные участки местности на гусеничной и на колесной технике. Для усложнения выполнения упражнений маршруты оборудованы искусственными и естественными препятствиями. В ходе занятий мобилизованные отрабатывают подготовку техники к движению, трогание машин с места, увеличение скорости и дистанции при движении в составе подразделения», - рассказали в пресс-службе флота.

На занятиях задействовано более 100 мобилизованных и порядка 30 единиц боевой техники: боевые машин пехоты, танки и бронетранспортеры.