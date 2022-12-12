Коронавирус за сутки выявили в 10 городах Калининградской области

. Фото: "КП" Архив

За сутки в Калининградской области было выявлено 62 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 32 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 2,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 2,

Гурьевский городской округ - 2,

Гусевский городской округ – 6,

Зеленоградский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 1.