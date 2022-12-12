Фольклорный ансамбль из Калининграда вошел в тройку лучших детских хоров России

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Итоги Всероссийского хорового фестиваля подвели в Москве. Финальный концерт с оглашением имен победителей состоялся 11 декабря в Российском национальном музее музыки.

Фольклорный ансамбль «Заряна» из Калининграда, которому исполнилось 30 лет, вошел в тройку лучших детских хоров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Образовательно-методического центра.

Жюри отметило калининградский ансамбль в категории «Детские хоровые коллективы».

Художественный руководитель ансамбля – Дарья Близненко, хореограф – Елена Сирота. Вместе с детьми они придумывают и представляют на сцене концертные рассказы о разных гранях народной культуры, о традиционном жизненном укладе.

Отмечается, что воссозданию атмосферы подлинной народной жизни на сцене способствуют костюмы, созданы по образцам XVIII—XIX веков, шумовые и русские народные музыкальные инструменты.