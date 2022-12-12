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НовостиОбщество12 декабря 2022 11:06

Житель Правдинска дважды угрожал убить инвалида

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Виктор Сергеев

В Правдинском районе прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который дважды угрожал убить знакомого инвалида. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В октябре 41-летний мужчина прижал вилку к горлу знакомого инвалида и угрожал убить. Через день он вернулся, чтобы извиниться за произошедшее, однако в ходе возникшей ссоры вновь угрожал ему убийством. На этот раз в руках злоумышленника был кухонный нож.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.